TREVISO - Auto non assicurate, l’emergenza riguarda l’intera provincia. Nei comuni della Marca Occidentale dei 60 incidenti rilevati finora dalla polizia locale 3 hanno visto coinvolti mezzi senza polizza. Nell’hinterland scatta l’allerta truffe: su 200 automobilisti multati, 30 erano convinti di essere in regola. Invece erano incappati in un raggiro: la compagnia assicurativa online a cui si erano affidati per risparmiare si era intascata il premio. Tra i fermati però non c’è soltanto chi fatica ad arrivare a fine mese al punto da “tagliare” l’assicurazione.