Sospese a 30 metri dal suolo in ferrata, due donne portate in salvo

PONTEBBA - Due donne di 51 e 24 anni sono rimaste bloccate stamani, 9 ottobre, a una trentina di metri dal suolo, a Pontebba, lungo la via Ferrata degli Alpini, che stavano risalendo in compagnia di un amico. A soccorrerle sono stati gli uomini della Guardia di Finanza e del Soccorso Alpino della stazione di Moggio, che le hanno raggiunte in arrampicata lungo lo stesso itinerario e hanno attrezzato una sosta calando una corda con la quale hanno fatto scendere entrambe le donne fino a terra.

Ultimo aggiornamento: 16:58

