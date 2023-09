Pontebba. Fa retromarcia su un tornante e l'auto si ribalta su un fianco: ferita una famiglia di tre persone

PONTEBBA (UDINE) - Un'auto è finita ribaltata su un fianco su un tornante tra Malga Glazzat Alta e Malga Glazzat Bassa.

Le tre persone a bordo - una donna di 62 anni, un uomo di 66 e un giovane di 25 anni - membri dello stesso nucleo familiare, sono rimaste ferite. Il conducente, dopo aver fatto retromarcia, ha perso il controllo dell'auto rovesciandosi sulla scarpata ma rimanendo sempre sulla sede stradale. L'incidente è avvenuto oggi, domenica 3 settembre, tra le 11 e le 13.30 circa.

La donna si è ferita al braccio e contusa ed è stata trasportata in elisoccorso a Pordenone livello 3 (non grave), mentre l'uomo e il ragazzo, con meno conseguenze, sono stati portati in ambulanza a Tolmezzo.



Sul posto, oltre ai soccorsi, sono intervenuti la Guardia di Finanza e i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto alla rimozione del mezzo incidentato.