Perde il controllo della sua bicicletta e cade sui tornanti della Strada Giardino a Borso, ciclista vicentino portato in ospedale

BORSO DEL GRAPPA (TREVISO) - Ciclista cade dalla sella mentre scende dal massiccio del Grappa dopo il terzo tornante di Strada Giardino. L'incidente nel primo pomeriggio di oggi, 5 luglio, a Borso del Grappa dove T.L. classe 1956 residente a Rossano Veneto, nel vicentino, ha perso il controllo della sua bicicletta ed è caduto rovinosamente a terra. In attesa dell'arrivo dei soccorsi (un'automedica e un'ambulanza di Pedemontana Emergenza Odv da Pieve del Grappa), il ciclista è stato soccorso da uno shuttle a noleggio con conducente che stava percorrendo la stessa strada ed ha assistito alla caduta. Arrivati sul posto, medico ed infermieri del Suem, lo hanno stabilizzato e lo hanno portato in ospedale a Montebelluna con escoriazioni in varie parti del corpo e una sospetta frattura al polso.