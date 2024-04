Borso del Grappa, inaugurato il nuovo spazio per i parapendii da “Tappeti - Da Bepi”

di Eleonora Pavan

BORSO DEL GRAPPA (TREVISO) - Adesso hanno uno spazio nuovo e molto più adeguato per decollare, i centinaia parapendii colorati che ogni weekend prendono il volo dal punto di decollo “Tappeti - Da Bepi”. Questa mattina, 27 aprile, l'inaugurazione con il consorzio Vivere il Grappa e dall’asd volo libero Montegrappa, alla presenza dell’assessore allo sport di Borso, Giulia Favaro, e del consigliere provinciale Claudio Sartor in uno dei punti maggiormente utilizzati a Borso del Grappa per il volo libero, nonché uno dei più frequentati dai turisti. Un anno tra permessi e burocrazia e quattro mesi di lavori, il punto di decollo è costato 80mila euro.