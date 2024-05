Sana, la candidata leghista di origini marocchine sostenuta anche dal Pd

FARRA DI SOLIGO (TREVISO) - A Farra di Soligo la base della Lega e il circolo locale del Partito Democratico fanno squadra per sostenere la candidata sindaco Sana Ed-Dami Viviani, da anni militante del Carroccio, alla guida della lista “Farra Futura”. «Nessun accordo o alleanza politica tra le segreterie dei due partiti» precisano il leghista Dimitri Coin e il democratico Giovanni Zorzi. Quella di Sana Ed-Dami Viviani è una civica pura, senza simboli di partiti. Ma l’indicazione agli elettori che arriva dai due partiti è di votare per lei. «Rappresenta la proposta alternativa al sindaco uscente Perencin» dicono all’unisono Zorzi e Coin.

I partiti

«La civica “Farra Futura” nasce dalla condivisione dell’attuale opposizione di centrosinistra e leghista – afferma il segretario provinciale del Pd -. Non ha alcuna connotazione politica e non avrà il simbolo dei partiti. Sana Ed-Dami si è resa disponibile a rappresentare questa proposta di alternativa a cui hanno contribuito anche gli iscritti al nostro circolo. E non è la prima volta che nascono civiche plurali: accade spesso che nei piccoli centri si formino liste con diverse sensibilità, ma che non si schierano sotto i simboli di partito. A Farra di Soligo si è trovata condivisione su un programma che rispetta anche le nostre priorità, come ambiente e sociale, temi che la candidata sindaco si è detta disponibile a portate avanti. Dunque l’indicazione agli elettori del Pd è di votare per Sana che rappresenta una proposta alternativa per Farra di Soligo». Stessa posizione dal segretario provinciale della Lega, Coin: «Sana, militante da parecchio tempo nella Lega, è riuscita a fare una lista in contrapposizione all’amministrazione uscente per fornire un’alternativa. Uomini e donne del territorio, e non le segreterie dei partiti, hanno voluto fornire una scelta diversa come civica.

La proposta

A Sana va riconosciuto di esser stata brava a catalizzare attorno a sé molte persone per dare un’alternativa».

«È da mesi che ci stiamo lavorando e finalmente vediamo concretizzarsi una proposta a cui ci siamo dedicati con grande energia e entusiasmo» testimonia Natalina De Rosso, segretaria del circolo del Pd farrese, già candidata sindaco nel 2019 con la civica “Rifar Farra”. «”Farra Futura” è una lista civica aperta a diverse sensibilità, ne siamo consapevoli, ma che ha un obiettivo chiaro: quello di offrire ai cittadini una valida alternativa a un modo di amministrare il nostro Comune che non ci piace – afferma De Rosso -, che non lascia spazio a chi la pensa in modo differente. Proprio per questo la pluralità della lista per noi è un elemento di ricchezza e la candidatura di Sana è un’occasione irripetibile per affrontare temi da sempre a noi cari, come la cura dell’ambiente, il rispetto della biodiversità, l’investimento nel sociale e l’apertura e l’integrazione nei confronti di chi vuole far parte della nostra comunità e contribuire alla sua crescita».