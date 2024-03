Paura ad alta quota. Precipita fra gli alberi col parapendio: pilota salvato dai rami, rimane sospeso a 5 metri d'altezza

BORSO DEL GRAPPA (TREVISO) - Ha perso il controllo della vela e pochi metri dopo il decollo è precipitato tra gli alberi. Per fortuna il pilota del parapendio, della Repubblica Ceca, è riuscito ad aggrapparsi ai rami e ad evitare la caduta, rimanendo sospeso a un'altezza di circa 5 metri. A trarlo in salvo e a liberarlo dalla ragnatela di fili attorcigliati sugli arbusti, oggi pomeriggio, è stato l'equipaggio di Pedemontana Emergenza, intervenuti assieme a una squadra Cnsas e a una guida alpina. L'incidente è avvenuto nella zona decolli di Borso del Grappa, meglio nota come i "tappeti". Il pilota, per sua fortuna, non ha riportato alcuna lesione ed è stato riaccompagnato alla base del tutto incolume.