Bufera di neve, auto in panne sulla vetta di Cima Grappa: tre ventenni salvati dai vigili del fuoco. Lunedì sera, 22 aprile, un trio di giovani amici padovani avevano raggiunto la montagna per fare un'escursione sulla neve ma, quando era ora di tornare a casa, la loro macchina non andava più in moto e sono così rimasti bloccati in mezzo alla tempesta di neve nel cuore della notte ad una temperatura ben sotto lo zero.