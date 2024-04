Casa crolla a Codognè, il proprietario era dentro poco prima: «Stavo facendo le pulizie, un miracolo che non fossi ancora lì»

di Pio Dal Cin

Marino Dal Bo è il proprietario della casa in via Cadoremare a Cimetta di Codognè crollata improvvisamente ieri sera, 13 aprile, intorno alle 22. Marino era stato all'interno dello stabile tre ore prima per delle pulizie e considera un miracolo il fatto che la casa non sia crollata quando si trovava all'interno. Sul posto tre mezzi dei vigili del fuoco di Motta di Livenza e Conegliano con un'autoscala per mettere in sicurezza il perimetro visto che la casa si affaccia direttamente sulla Cadoremare.

Sul posto anche i carabinieri di Codognè e il sindaco Lisa Tommasella con l'assessore Jessica Masini. Il traffico del sabato sera è stato pesantemente rallentato dalle operazioni di messa in sicurezza dei vigili del fuoco