TREVISO - Una bo u tique del ciclismo, solo per chi ha voglia di pedalare con grinta. CyclingHero è il tour operator trevigiano che ha inventato un nuovo modo di vivere il Veneto in bicicletta. I due fondatori, Robert “Bob” Rogers e Caterina Biffis, grandi appassionati di ciclismo, hanno deciso di creare un hub dedicato al cicloturismo per esperti in quella che loro considerano La Mecca del ciclismo, casa delle biciclette più amate da americani e canadesi, le Pinarello. Bob è canadese, nato a Vancouver, e sin da ragazzo è stato un cultore delle due ruote, per sette anni ciclista agonista in Svizzera, Canada, Stati Uniti e Irlanda, mentre Caterina è trevigiana, tornata in città dopo aver vissuto a Berlino per vent’anni lavorando come ricercatrice presso la Humboldt University. Nella capitale tedesca si due si sono conosciuti, nel 2014, «e appena ha scoperto che venivo da Treviso - racconta lei - gli si sono illuminati gli occhi, perché era il nome d ella città in cui sono realizzate le sue biciclette preferite».

La nascita dell'hub per il cicloturismo

Bob ha viaggiato per tutto il mondo lavorando tra Asia e Europa nel settore dei viaggi di lusso e in numerose aziende in Germania , ma in nessuno di questi luoghi ha trovato un territorio tanto adeguato al macinare ch ilometri pedalando come la Marca trevigiana e il Veneto, tra Venezia e le Dolomiti. «Qui è un vero e proprio paradiso del ciclismo - spiega Rogers - perché non c’è un posto al mondo che abbia una varietà di terreno come questa». A pianura, montagna e mare si aggiunge una tradizione quasi secolare «che in America manca, e per Bob vedere così frequentemente i team di giovani pro riders allenarsi è una grande emozione». I due, per dare vita all’idea del 2019 di creare un hub di ciclismo a Treviso, si trasferiscono definitivamente in città nel 2021, dando inizio all’esplorazione dei percorsi del territorio, studiando numerosi itinerari da proporre ai clienti. Ma la squadra della casa base trevigiana non è composta solamente da Caterina e Bob : insieme a loro viaggia, dentro al suo zainetto, anche la mascotte di CyclingHero: un tenero bassotto tedesco a pelo duro di nome Kiril che inizia a lamentarsi seriamente se chi lo porta in spalla va un po’ troppo pian o . L’esperienza che CyclingHero propone è di natura fondamentalmente differente da quella dei classici tour operator ed è rivolta a gruppi di amici ciclisti sufficientemente esperti per affrontare in autonomia i percorsi studiati da Caterina e Bob.

Il supporto logistico