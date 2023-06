Ciclismo, Longo Borghini fa doppietta: è campionessa italiana in linea

Elisa Longo Borghini fa doppietta.

Dopo aver vinto la gara a cronometro nei campionati italiani di ciclismo, la piemontese si ripete nella corsa su strada, vincendo il tricolore in linea delle donne elite dopo aver percorso 148 chilometri con partenza e arrivo a Comano Terme, in provincia di Trento. Assente per infortunio Elisa Balsamo, campionessa uscente. Al secondo posto Silvia Persico, terza Marta Cavalli. Quarta posizione invece per la compagna di squadra, la Trek-Segafredo, di Longo Borghini, Gaia Realini.

Simone Velasco vince il campionato italiano di ciclismo: battuto Lorenzo Rota. Polemica tra Trentin e Sbaragli

Per Longo Borghini si tratta del quarto successo nei campionati italiani in linea e ora gli occhi sono puntati su di lei anche per il Giro d'Italia femminile che scatta venerdì prossimo. Notevole il miglioramento della 31enne negli sprint e nella volato, come ammesso da lei stessa a fine gara: «Negli sprint sono migliorata tanto, soprattutto per il modo in cui li interpreto: per questo devo molto a Jacopo Mosca, il mio compagno, che a forza di volate in allenamento ai cartelli stradali mi ha fatto crescere anche in questo fondamentale. Ieri ho guardato la volata di Velasco e ho capito che per vincere avrei dovuto fare qualcosa di simile: arrivare da soli era possibile, ma difficile. Avevo questa volata in mente. All’ultimo chilometro mi sono detta: parto e me le mangio tutte. Stavolta ho avuto ragione io».