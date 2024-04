Ciclismo. I campioni del futuro si sfidano al Città di San Vendemiano: rivincita del Piva e del Belvedere

SAN VENDEMIANO (TREVISO) – Il periodo delle grandi classiche venete di categoria internazionale prosegue domenica con il 17° Trofeo San Vendemiano - 64° Gp industria e Commercio. 29 le squadre al via, 171,6 i chilometri da compiere suddivisi in dieci tornate iniziali disegnate sul territorio di San Vendemiano a cui andranno aggiunti cinque giri collinari caratterizzati dai passaggi sulla salita di Formeniga e sul Muro di Ca' del Poggio.

Proprio su queste rampe sarà posto il GPM in corrispondenza del Ristorante di Ca' del Poggio dove sarà allestito un punto di ristoro e l'intrattenimento musicale dedicato al pubblico. Due le aree hospitality riservate ai tifosi delle due ruote che saranno presenti al seguito della manifestazione, con tanto di maxi-schermo per seguire comodamente la corsa live e viverne appieno le emozioni. Ci sono 11 formazioni straniere, provenienti da Austria, Germania, Gran Bretagna, Messico, Polonia, Principato di Monaco, Slovenia, Svizzera, Emirati Arabi e Stati Uniti, molte delle quali hanno continuato la trasferta veneta dopo Belvedere e Piva. Tra queste spicca la UAE Team Emirates GenZ, squadra satellite della formazione di Tadej Pogacar, già vincitrice del Giro del Belvedere con lo sloveno Gal Glivar. Ad impreziosire la lunga start list di San Vendemiano anche il vincitore del Trofeo Piva, il ceco Pavel Novak (MBH Bank Colpack Ballan). Numero uno sulle spalle dei portacolori della Biesse Carrera, chiamati a difendere il successo ottenuto lo scorso anno dal danese Anders Foldager con il gruppo che comprende Nicolò Arrighetti, Tommaso Dati, Davide Donati ed Etienne Grimod, che già in questo avvio di stagione hanno avuto modo di mettersi in luce più volte. Il tifo di casa sarà tutto per l'enfant du pays, Matteo Cettolin (Zalf Euromobil Désirée Fior) e per il pievigino Alessandro Borgo (Cycling Team Friuli). Tra i nomi da tenere d'occhio anche il sudafricano Travis Stedman (Q36.5), fresco vincitore della Milano-Busseto, il promettente Ludovico Crescioli (Team Technipes) e lo scalatore Edoardo Zamperini (Uc Trevigiani). Il Trofeo Città di San Vendemiano sarà un bel banco di prova anche per testare la maturità atletica di Alessio Menghini (General Store) e dello sloveno Zak Erzen (CTF), tra le ruote veloci più brillanti dell'inizio di stagione.

Nella lunga storia della corsa, la cui prima edizione risale addirittura al 1947, spiccano vincitori del calibro di Ivan Basso e Sacha Modolo, mentre recentemente si sono imposti Gianni Moscon, il campione olimpico su pista Simone Consonni, Alberto Dainese, Andrea Bagioli e Antonio Tiberi, che sono tutt'ora alcuni dei migliori rappresentati del ciclismo italiano. "Per me sarà la prima volta da presidente e non vi nascondo l'emozione: certamente ho vissuto le passate edizione da direttore di corsa ma questa volta sarà certamente diverso e speciale - ha detto il numero uno della società organizzatrice, il Velo Club San Vendemiano, Matteo Ottavian supportato dal vice presidente, Fabrizio Furlan -. Voglio ringraziare le istituzioni, gli sponsor e tutti i volontari che ci consentono di realizzare un appuntamento di grande richiamo come questa manifestazione è divenuta nel corso degli anni. Per il prossimo 14 aprile abbiamo inserito alcune novità che renderanno ancora più interessante la competizione e che ci consentiranno di valorizzare i partner della corsa". In palio, altra novità del 2024, ci saranno cinque maglie: la maglia bianca che andrà al vincitore che vestirà anche la maglia gialla abbinata al Memorial Mario Maschietto che sarà consegnato al Direttore Sportivo del vincitore. A queste si aggiungeranno la maglia verde dei Gran Premio della Montagna valida anche per il Memorial Giorgio Trolese e la maglia azzurra messa in palio con i passaggi al sulla linea d'arrivo validi per i Traguardi Volanti. Lo start ufficiale sarà dato alle 13.30, con arrivo previsto intorno alle 18.