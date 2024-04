Ciclismo, comincia la Parigi-Roubaix: dove vederla, percorso e i favoriti in gara

La madre di tutte le Classiche del ciclismo è pronta, la Parigi-Roubaix è cominciata con tutti gli atleti che sono scesi in strada con le loro bici per cercare di vincere la gara. Grande attesa, ma anche polemiche nei giorni precedenti dell'inizio della corsa. A far discutere è stata la scelta degli organizzatori di aggiungere una deviazione durante il percorso. Più nello specifico, la chicane inserita nei pressi di Arenberg ha creato qualche preoccupazione nei ciclisti in gara, con Van der Poel che l'ha descritta come più pericolosa del precedente percorso.

Ciclismo, oggi la Parigi-Roubaix. Moser: «Ora in gruppo non potrei mai correre. La chicane? Una fesseria»

Dove vedere la Parigi-Roubaix

La corsa è trasmessa in diretta dalla Rai prima su Rai Sport Hd con la prova maschile che va in scena dalle 13.20 alle 15.00, e poi su Rai Due con le fasi finali. La diretta integrale, invece, è disponibile in streaming su Eurosport.it o su Eurosport 1 a pagamento. Inoltre, le immagini della gara sono disponibili anche in streaming su Rai Play.

La conclusione della gara è prevista tra le 17 e le 17.30.

Il percorso

I chilometri che separano Compiègne da Roubaix sono 259,7. Al termine della gara si arriva nel classico stade Velodrom che sarà anche centro tecnico federale per le nazionali francesi per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. In totale sono 29 tratti di ciottolato, i cosidetti "settori in pavé" che verranno affrontati lunto il tracciato e sono sparsi per un totale di 53 chilometri.

I favoriti

Il favorito numero 1 è sempre l'olandese Mathieu Van der Poel, della squadra Alpecin-Deceuninck, che è alla ricerca della storica doppietta Fiandre-Roubaix. Per tutti gli altri pochissimo spazio: Mads Pedersen, Jonathan Milan (Lidl-Trek) potrebbero creare problemi così come Matteo Jorgenson, Christophe Laporte e Dylan Van Baarle della Visma. Per i colori italiani ogni speranza di gloria è affidata a Luca Mozzato.