Somec, rosso da 10 milioni nel bilancio 2023

SAN VENDEMIANO (TREVISO) - Ricavi in crescita ma perdita notevole nel bilancio 2023 di Somec, società dei rivestimenti architettonici speciali e degli allestimenti navali di San Vendemiano, che archivia l'esercizio ricorrendo ad un nuovo accordo con gli istituti finanziatori. La sigla veneta, presente sul listino di Borsa Italiana, ha registrato nell'anno ricavi per 371 milioni (+12,8%) ma deve segnare anche un rosso di 10,4 milioni (contro un utile di 0,5 milioni nel 2022) a causa di "circostanze straordinarie" e impreviste legate a eventi non ricorrenti, e riguardanti due società controllate. «Entrambe - precisano gli amministratori all'Ansa - si riferiscono a due contratti sottoscritti antecedentemente l'ingresso delle due società nel gruppo, che hanno dato luogo ad una revisione della marginalità attesa anche per effetto dell'aumento dei costi sostenuti». La prima delle principali complicazioni riguarda «una commessa conclusasi nel corso dell'ultimo trimestre 2023 dalla controllata Total Solution Interiors e riguardante il design, la produzione e l'installazione di aree private di varia tipologia e aree comuni in una nave da crociera presso un cantiere navale. Per effetto di alcune criticità riscontrate nell'esecuzione il Gruppo ha sostenuto costi sensibilmente maggiori rispetto a quanto preventivato, generando una perdita operativa nel secondo semestre 2023 pari a circa 4,5 milioni».

Un altro problema riguarda Bluesteel, società acquisita nel 2022 e operante nel mercato delle facciate civili.