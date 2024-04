TREVISO - Fondazione Cassamarca approva bilancio con avanzo di un milione. La Fondazione ha comunicato che il Consiglio di Indirizzo e di Programmazione, su proposta del Consiglio di Attuazione e di Amministrazione, ha approvato il bilancio consuntivo 2023, che si chiude con un avanzo di 1.004.226 euro. Sul versante delle entrate si evidenzia che è confermato il raggiungimento dell'equilibrio grazie ai flussi ordinari. Sul versante delle uscite è proseguita l'opera di spending review attuata senza impatto sociale e salvaguardando tutti i posti di lavoro. «Il risultato positivo che da anni si registra - si legge in una nota - consente alla Fondazione Cassamarca di dedicare congrue risorse alle attività istituzionali ad impatto culturale nelle quali è impegnata, in particolare ai progetti teatrali, musicali, editoriali, artistici, espositivi e relativi altresì all'alternanza scuola lavoro (Pcto) in collaborazione con le scuole secondarie della provincia di Treviso. Da ultimo, prosegue l'impegno erogativo della Fondazione a favore delle Università di Padova e di Venezia attraverso la concessione in forma del tutto gratuita dell'ampio complesso San Leonardo (Palazzo della Dogana) con i relativi arredi e le attrezzature».