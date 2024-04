SAN VENDEMIANO (TREVISO) - Commesse da record per il Gruppo Somec di San Vendemiano: 8 progetti per 33 milioni di euro. Ad aggiudicarseli è stata la sua divisione Mestieri.

I contratti riguardano commesse per rinomati brand d’alta gamma e contemplano una varietà di settori: dal navale al retail per negozi di lusso, dagli allestimenti museali all’edilizia residenziale privata. In quest'ultimo ambito, l'ordine è relativo a un immobile di pregio a Miami, negli Stati Uniti.

La società di San Vendemiano, quotata in Borsa, opera nel settore della progettazione e realizzazione di opere complesse e nella cantieristica navale.