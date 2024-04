Ciclismo. Vendrame sulle strade del Giro d’Italia: ricognzione della Alpago-Bassano scalando anche il Muro di Ca’ del Poggio

SAN PIETRO DI FELETTO (TREVISO ) - Andrea Vendrame è pronto per il Giro d’Italia.

La gamba c’è, il morale è alto. Dopo l’ottima prova al Giro di Romandia (secondo nella classifica a punti e quinto in quella degli scalatori) con un paio di tappe interpretate da protagonista e un premio speciale vinto come atleta più combattivo, questa mattina il 29enne corridore di Santa Lucia di Piave si è allenato sulle strade che sabato 25 maggio ospiteranno il passaggio della Corsa Rosa.

Vendrame è così partito dall’Alpago arrivando sino a Bassano del Grappa, località di partenza e d’arrivo della ventesima (e penultima) tappa dell’edizione 2024 del Giro d’Italia, che all’indomani si concluderà a Roma. Obbligatoria, si fa per dire, una sosta sul Muro di Ca’ del Poggio, la celebre ascesa delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, dove la Corsa Rosa, ad una trentina di chilometri dal via, incontrerà anche il primo Gran Premio della Montagna di giornata.

La giornata del Giro sarà aperta da una pedalata benefica a favore di “C’è Da Fare”, l’associazione fondata dall’attore genovese Paolo Kessisoglu con l’obiettivo di creare progetti di sostegno psicologico per gli adolescenti in difficoltà (www.cedafare.org). La pedalata scatterà dall’Alpago al seguito della Carovana Rosa pubblicitaria del Giro d’Italia e arriverà sino al Muro di Ca’ del Poggio, coinvolgendo molti tra gli amici e i sostenitori di “C’è Da Fare” che poi parteciperanno alla festa sul Muro, in attesa del passaggio dei corridori previsto per le 13.

Sul Muro di Ca’ del Poggio, due anni fa, in occasione dell’ultimo passaggio del Giro, ventimila persone applaudirono il passaggio dei corridori lungo la strada che si arrampica tra i vigneti. E la grande Festa Rosa promette di ripetersi anche quest’anno.

In attesa del transito dei corridori e poi per tutta la giornata, la salita di San Pietro di Feletto si arricchirà così di stand enogastronomici (churrasco e spiedo), della simpatia e della musica dei dj di Radio Company, media partner dell’evento, di grandi ospiti del mondo dello sport e dello spettacolo e di testimonial d’eccezione. L’accesso sarà libero, con ampi parcheggi ai piedi del Muro. Con la speranza di applaudire, tra gli altri, anche Andrea Vendrame che oggi ha preso le misure alla tappa, dando appuntamento a tutti al 25 maggio. Un momento imperdibile, con un trevigiano – si spera – protagonista.