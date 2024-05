Petizione per far partecipare ciclista palestinese all'evento a Maniago: «Un fatto storico»

MANIAGO (PORDENONE) - Per Alaa Al-Dali, atleta palestinese giunto a Maniago per la Coppa del mondo di paraciclismo, partecipare a una competizione internazionale è un sogno che si realizza. «Non avevo dubbi sull'uscire da Gaza e venire qui per questa gara. La mia famiglia è ancora a Gaza, sotto i bombardamenti, con un genocidio in atto.

Sono lì con il pensiero, ma sono anche molto felice di essere qui perché credo sia una tappa importante sia per me che per ogni palestinese. Alzare la bandiera palestinese in una gara internazionale è un traguardo storico». I Gaza Sunbirds sono una squadra di ciclisti che hanno perso le gambe durante la protesta pacifica della Marcia del Ritorno o in precedenti attacchi israeliani. La squadra è stata fondata con l'obiettivo di competere alle Paralimpiadi del 2024: la partecipazione alla Coppa del mondo aumenterà notevolmente le possibilità di ottenere una wild card. La loro presenza alla gara è rimasta in dubbio fino all'ultimo per la mancanza del visto, che è stato concesso in extremis, venerdì a mezzogiorno.



L'APPOGGIO ON LINE

La notizia era circolata molto sui social nelle scorse settimane, e ne era nata anche una petizione su Change.org: appoggio popolare che si è respirato anche a Maniago, con diverse persone che hanno mostrato il proprio supporto sventolando bandiere palestinesi. A margine della gara, il capitano dei Sunbirds ha incontrato due ragazzi palestinesi rifugiati a Trieste, anch'essi mutilati di guerra. Quella di Maniago è la seconda gara dei Sunbirds al di fuori della Striscia, dopo la tappa corsa in Belgio nelle scorse settimane. «Andare in bici in Europa è molto diverso che a Gaza - spiega il fondatore e capitano dei Sunbirds - Gaza è tutta sul livello del mare, qui invece ci sono salite e discese: questo mi ha stimolato molto come ciclista, ho provato cose nuove a cui non ero abituato. Una gara come quella che ho disputato oggi richiederebbe mesi di preparazione, ma purtroppo da quando c'è la guerra uscire di casa è pericoloso, figuriamoci allenarsi». «Da quando è scoppiata la guerra, uscire in bici è diventato pressoché impossibile» gli fa eco il suo allenatore, Hassan AbuHarb. Ma anche prima, a causa dell'embargo imposto sulla Palestina, trovare pezzi di ricambio per le biciclette, oppure indumenti come caschi e scarpe da ciclista, era difficilissimo: «Gli israeliani bloccano l'ingresso di queste merci, ritenendole pericolose senza giustificazione».

Questa Coppa del Mondo riveste un enorme significato simbolico per i palestinesi. «A casa si sta consumando un genocidio e questa partecipazione è un messaggio di resistenza dell'intero popolo: noi ci siamo. A Gaza abbiamo altri venti atleti e speriamo di riuscire a continuare a lavorare con loro e a farli partecipare alle gare internazionali». La prossima tappa dei Sunbirds è il Kazakistan, dove - visti permettendo - dal 5 al 12 giugno parteciperanno al campionato asiatico di paraciclismo. «Ogni giorno, dieci bambini vengono amputati a Gaza. L'intero Paese è stato amputato: acqua, elettricità, strade, scuole, case. Cosa resta ancora da amputare?» sottolinea Karim Ali, co-fondatore e coordinatore internazionale dei Sunbirds. «Per noi, essere qui è speranza. E siamo qui perché finalmente la nostra bandiera possa sventolare: solo nelle manifestazioni sportive può essere così dato che, negli altri ambiti, la Palestina non viene riconosciuta come nazione».



