Incidente in cordata sul Monte Cavallo, alpinista in gravi condizioni

PONTEBBA - Un uomo è stato soccorso dal personale medico infermieristico questa mattina, sabato 12 agosto, per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente in montagna, mentre si trovava in cordata, nel territorio comunale di Pontebba, sul Monte Cavallo. Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero di emergenza Nue112, sul posto è stato inviato l'equipaggio dell'elisoccorso. Il personale medico infermieristico ha preso in carico l'uomo che è stato trasportato in condizioni piuttosto serie, in volo, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.

Attivati anche i volontari del soccorso alpino e i militari del Sagf.