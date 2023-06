Giovane donna travolta da un grosso masso durante una cordata: grave trauma alla testa e al viso

TARVISIO (UDINE) - Donna colpita da un masso mentre si trova in cordata oggi pomeriggio, domenica 25 giugno, in Alta Valle di Riobianco, sulla Cima Piccola della Scala. L'elisoccorso, dopo varie rotazioni, è riuscito a individuare una cordata in difficoltà formata da un uomo e una donna.

La donna, un'italiana di 37 anni, è rimasta colpita da un grande masso ed è rimasta ferita con un trauma cranico facciale. L'evento si è verificato sulle ultime lunghezze di corda della via Bulfon - D'Eredità. Il compagno, capocordata, della provincia di Udine, classe 1976, era arrivato in sosta e lei aveva appena ripreso a salire arrampicando. Mentre stava superando un tratto di strapiombo si è staccato un pezzo di roccia, a quanto sembra proprio un pezzo su cui lei si stava tenendo per salire, travolgendola.

Sul posto è giunto un primo elicottero attivato dalla Sores, quello dell'elisoccorso regionale con a bordo l'equipe tecnico medica e il tecnico di elisoccorso è stato sbarcato in parete. Il soccorritore ha attrezzato a sua volta una sosta e ha atteso l'arrivo di un altro soccorritore della stazione di Cave del Predil del Soccorso Alpino, uno di quelli pronti a dare supporto dal campo base a Sella Nevea. Ha dunque aiutato il collega nelle operazioni di recupero e ha atteso assieme al capocordata l'arrivo di un secondo elicottero, che si trovava a Moggio Udinese assieme ad altre squadre di soccorritori.