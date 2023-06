Cade in montagna e ruzzola per cento metri in un ghiaione: grave un 63enne di Schio

VICENZA - Cade in montagna e ruzzola per cento metri, grave un 63enne vicentino. Questa mattina, 25 giugno, verso le 10.30 l'elicottero di Verona emergenza è intervenuto sul Carega, sotto Bocchetta Mosca, per un escursionista ruzzolato un centinaio di metri dal sentiero. L'uomo, A.S., 63 anni, di Schio, stava percorrendo il sentiero numero 195 con altre persone, quando ha perso l'equilibrio cadendo in un ghiaione sottostante e riportando un probabile politrauma.

Sbarcati in hovering, equipe medica e tecnico di elisoccorso hanno prestato le prime cure e lo hanno imbarellato, per poi calarlo una trentina di metri sul sentiero sottostante, il 109, dove è stata data ulteriore assistenza. Issato a bordo con il verricello, l'infortunato è stato trasportato a Borgo Trento.