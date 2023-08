Ennesimo incidente mortale in montagna, perde la vita precipitando in una scarpata

PONTEBBA - Una persona ha perso la vita questa mattina per le ferite che ha riportato a seguito di una caduta di circa 100 metri, in una scarpata, in montagna, nel territorio comunale di Pontebba, sul versante nord del monte Agar.

Gli infermieri della sala operativa della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria hanno inviato sul posto l'elisoccorso e hanno attivato i militari del Sagf, i vigili del fuoco, i carabinieri e i volontari del soccorso alpino Cnsas. Inutili i soccorsi.