Malore, 65enne cade dalla strada ex-provinciale e fa un volo di due metri: è grave

PONTEBBA - Un uomo di 65 anni è stato soccorso e ricoverato in codice rosso a Udine nel pomeriggio di oggi, martedì 21 marzo, lungo l'ex provinciale 112 nel territorio di Pontebba a causa di un malore. Stando alle prime informazioni, l'uomo è stato trovato privo di conoscenza lungo una strada che scorre parallela alla ex provinciale: sarebbe caduto da un'altezza di circa due metri, riportando diverse lesioni, anche alla testa.

Le cause sono in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine (attivati i carabinieri della Compagnia di Tarvisio). A dare l'allarme alcuni passanti. Gli operatori di questa sala operativa di primo livello hanno transitato la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Sul posto l'equipaggio dell'ambulanza proveniente da Chiusaforte e l'elisoccorso. ll personale medico infermieristico ha preso in carico l'uomo, trovato in arresto cardiocircolatorio. È stato rianimato, intubato e quindi trasportato in codice rosso all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, in volo.