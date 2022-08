Precipita sul Cammino Celeste: escursionista muore davanti agli occhi di sei amici

TAIPANA - Due gravissimi incidenti in montagna in poco più di un'ora oggi - 30 agosto - sulle Dolomiti: un escursionista di 64 anni, di nazionalità austriaca e residente a Vienna, è morto nella tarda mattinata a causa di una caduta durante una passeggiata tra l'abitato di Montemaggiore e Punta Montemaggiore, a Taipana ( Udine). L'uomo è scivolato in un canalone per una quarantina di metri, dopo aver perso l'equilibrio su una pietra instabile. Stava risalendo lungo il sentiero Cai 742, a una quota di circa 1.300 metri. L'escursionista faceva parte di una comitiva di 7 persone di una parrocchia di Vienna che stava compiendo il Cammino Celeste. Sul posto è giunto l'elisoccorso regionale: l'escursionista è deceduto poco dopo l'arrivo del rianimatore che stava provando a stabilizzarlo. Impegnati nell'operazione anche alcuni tecnici del Soccorso Alpino Fvg della stazione di Udine. Indagini dei Carabinieri.

Altra vittima in Pusteria

Un altro escursionista ha perso la vita alla stessa ora precipitando dalla Altavia Rottenstein sopra Valles, all'ingresso della val Pusteria che collega la stazione a monte dell'impianto di risalita Jochtal con malga Fane, è considerata piuttosto difficile e tecnica.

Sul posto sono intervenuti il soccorso alpino e l'elisoccorso Aiut Alpin Dolomites con il medico d'urgenza, che però ha solo potuto costatare il decesso dell'escursionista. La vittima è un turista tedesco che stava percorrendo l'Altavia. In un punto relativamente esposto ha perso l'equilibrio ed è precipitato nel vuoto, morendo sul colpo.