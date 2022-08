Calpesta un nido di vespe durante un'escursione e viene assalito dagli insetti: 60enne in choc anafilattico

Santo Stefano di Cadore - Oggi, 30 agosto, verso le 14.50 una squadra del Soccorso alpino della Val Comelico, assieme a una del della Guardia di finanza di Auronzo, è intervenuta in Val Visdende, per un escursionista colpito da choc anafilattico per punture di insetti.

L'uomo, che si trovava con la moglie e un amico in località Ravanel, a 300 metri dal Ristorante Plenta, aveva infatti calpestato un nido di vespe di terra, manifestando subito malessere dopo essere stato punto. Sbarcati nelle vicinanze dall'elicottero del Suem di Pieve di Cadore, medico, infermiere e tecnico di elisoccorso hanno subito prestato le prime cure al 60enne di Montereale Valcellina (Pn). Imbarellato, l'uomo è stato poi caricato dai soccorritori sulla jeep e trasportato fino all'eliambulanza atterrata poco distante e decollata verso l'ospedale di Belluno.