BASILIANO - All'Orto di Fede di Basiliano il maltempo ha picchiato duro, bucando le serre e causando danni «superiori a quarantamila euro», che potrebbero facilmente arrivare «a sessantamila euro considerando i mancati guadagni», le sementi da ricomprare e il lavoro del personale impiegato nella ditta.

LA LETTERA

Ma ieri, 23 agosto, all'azienda agricola di Federico Lora (con un nutrito esercito di fan, che al mercoledì al Villaggio del Sole e al sabato al parco del Cormor affollano il banco di vendita dell'Orto di Fede al farmer market), è successo qualcosa che sa di favola bella e invita a pensare positivo. La storia, la hanno raccontata gli stessi responsabili dell'azienda, in un post su Facebook. «Oggi abbiamo ricevuto una busta con questa lettera e parecchi soldi dentro. Ci siamo emozionati fino al pianto. "Carissimi Fede...li, lo Stato mi ha restituito questi soldi-tasse e io ho deciso di farmi un regalo. Forse un pezzetto di telo nuovo potrebbe trovare il suo posto sopra le serre distrutte dal maltempo. Ci pensate voi a collocarlo? Riconoscente per quanto fate. Amate questa terra così generosa e per favore trattatela il più possibile "pulita", voi sapete cosa voglio dire"». In calce, la firma di un'anziana (e affezionatissima) cliente. Inutile dire che, nell'azienda agricola di Basiliano, hanno apprezzato il gesto «fino alle lacrime». All'Orto di Fede di Federico Lora, spiegano che «sono soddisfazioni che ripagano la tanta fatica e i tanti sacrifici e che ti rincuorano per il futuro». Ma, aggiungono, «la donazione, la restituiremo. Renderemo i soldi o, se la signora non li vuole, farà la spesa senza pagare».

I DANNI

I danni patiti dalla struttura, chiariscono, «sono sopra i 40mila euro. Tutte le serre sono bucate e dobbiamo sostituire le coperture. Tutto il raccolto pronto per l'inverno è stato ripiantato. Con ulteriori costi di semenze, mancati guadagni e personale». Quindi, «danni per oltre 60mila euro se si considerano i mancati guadagni».