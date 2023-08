MORTEGLIANO (UDINE) - Non c'è maltempo che tenga. Mortegliano non rinuncerà ad ospitare gli associati all'Afds per il tradizionale congresso annuale dei donatori di sangue friulani previsto per domenica 17 settembre prossimo. Ieri, infatti, il presidente Roberto Flora, assieme alla giunta dell'associazione, ha fatto un sopralluogo nel paese martoriato dall'eccezionale ondata di maltempo che si è abbattuta sul Friuli lo scorso 24 luglio. Qui è stato accolto dal sindaco Roberto Zuliani e dalla presidente della sezione dei donatori di sangue Lara Barbieri.

LA VOGLIA

Nonostante la situazione non sia ancora tornata alla normalità, con tantissimi edifici ancora danneggiati e che rimarranno così per lungo tempo e con il lavoro incessante di vigili del fuoco, Protezione civile e Soccorso alpino per mettere in sicurezza tutti gli edifici, la comunità ha confermato la propria disponibilità a ospitare il grande evento che porterà in paese una parte consistente dei 50mila iscritti. La scelta di Mortegliano quale sede del congresso era stata decisa nel giugno del 2022 dall'assemblea provinciale. Durante il sopralluogo, gli organizzatori hanno valutato anche le condizioni del duomo, in cui dovrebbe tenersi la messa. L'inagibilità della struttura, purtroppo, impone di trovare una soluzione alternativa, che verrà individuata nelle prossime settimane.

LAVORI

Nel frattempo nella cittadina continua l'opera di messa in sicurezza dei suoi edifici, con l'obiettivo, entro martedì, che i tetti siano coperti dai teli. Massima attenzione anche alla casa di riposo che andrà coperta, per salvaguardare interni, arredi, presidi e letti; nel frattempo hanno già preso avvio le opere di messa in sicurezza e ripristino della scuola elementare di via Leonardo da Vinci, intervento di cui si è fatta carico la Protezione civile regionale. Se non insorgeranno altre criticità, la struttura educativa sarà agibile e pronta entro la fine di questo mese di agosto, pronta per il rientro in classe degli allievi.

L'EVENTO

«Il congresso dell'Afds ha dichiarato il sindaco Zuliani ci dà l'opportunità e alimenta la nostra speranza di riportare il paese alla normalità. Quindi siamo determinati ad andare avanti con i preparativi e sono sicuro che Mortegliano il 17 settembre avrà recuperato il suo aspetto normale per accogliere le migliaia di donatori di sangue che giungeranno da tutta la provincia». Lo scorso anno l'evento fu ospitato da Gemona e in quel caso furono più di 3 mila i partecipanti. Da parte sua il presidente dell'associazione, Flora, ha spiegato che la «nostra presenza non vuole essere di alcun intralcio o disturbo e quindi è stata necessaria una verifica delle condizioni che possono garantire un regolare svolgimento del congresso. Ho trovato sia tra i nostri volontari sia nell'amministrazione l'entusiasta determinazione di andare avanti e di voler ospitare questo grande evento nonostante tutti siano stati colpiti sia nei beni sia nello spirito. Anche questo è un segno importante della tempra di noi friulani. Ringrazio il sindaco Zuliani per la grande capacità di guida organizzativa della sua comunità e di sostegno morale che ha dimostrato ha concluso Flora -. Il congresso Afds assumerà quest'anno un significato in più. Cuore centrale della nostra manifestazione è la premiazione dei benemeriti il cui esempio è quello che trascina l'impegno di tutti noi nell'aiutare i malati e chi soffre. Ma un premio speciale lo hanno già meritato i morteglianesi e tutti coloro che, nonostante i gravi danni subiti, si sono messi subito all'opera per sistemare le proprie cose e per aiutare i vicini».

Ancora prima del congresso, l'Afds sarà presente a Mortegliano con una tappa del tour motociclistico "Metti in moto il dono", un'iniziativa nazionale della Fidas che nella provincia di Udine si terrà sabato 2 settembre e che prevede un corteo di un centinaio di centauri che da Premariacco partiranno alla volta di Carlino attraversando tutto il medio Friuli per sensibilizzare alla donazione del sangue.