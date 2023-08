Maltempo in Friuli Venezia Giulia: in un'ora 174 chiamate ai soccorsi. Case allagate e senza corrente: in due bloccati in ascensore

FRIULI - Maltempo nel Friuli Venezia Giulia, allagamenti e alberi caduti: in un'ora 174 chiamate al 112. Tantissime le telefonate di sos arrivate oggi, 3 agosto, a partire dalle 18.30 al numero unico di emergenza Nue112 soprattutto per la caduta di alberi e allagamenti nelle zona di Sacile, Pordenone, Porcia e Udine. Due persone sono rimaste bloccate in ascensore a causa della mancanza di corrente elettrica.