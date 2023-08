Strade allagate dalle bombe d’acqua, circolazione rallentata e pericolosa

Il maltempo, come previsto e segnalato dall'allerta meteo, e' puntualmente arrivato nel tardopomeriggio in Friuli Venezia Giulia. Numerosi gli allagamenti provocati dagli acquazzoni nello spazio di pochi minuti. Fenomeni temporaleschi che hanno interessato anche la zona del pordenonese. Tante le chiamate giunte ai Vigili del fuoco per strade non percorribili perche' completamente invase dall'acqua. La circolazione lungo le strade di collegamento tra i Comuni della destra Tagliamento ha subito molti rallentamenti.