Tatiana assassinata, il compagno Paolo Calligaris condannato a 16 anni

UDINE - Paolo Calligaris è stato condannato a 16 anni di reclusione per l'omicidio della compagna Tatiana Tulissi, 37 anni di Villanova dello Judrio (Udine), uccisa a colpi di pistola sull'uscio della loro villa a Manzano nel tardo pomeriggio dell'11 novembre 2008. Lo ha deciso il gup del tribunale di Udine Andrea Odoardo Comez dopo alcune ore di camera di consiglio.





«Riteniamo il nostro cliente assolutamente innocente. Ci riserviamo di leggere le motivazioni della sentenza ma fin d'ora possiamo dire che proporremo appello». Lo ha dichiarato l'avvocato Rino Battocletti, uno dei legali del collegio difensivo che ha assistito Paolo Calligaris, all'esito della sentenza di condanna pronunciata dal gup del tribunale di Udine Andrea Odoardo Comez. Il giudice ha accolto la richiesta di condanna a 16 anni di reclusione che era stata avanzata dal pm Marco Panzeri al termine della sua requisitoria, in una delle scorse udienze. La difesa aveva invece invocato l'assoluzione dell'imprenditore per non aver commesso il fatto. Il verdetto è stato emesso dal giudice e letto in aula dopo quasi due ore e mezza di camera di consiglio. Nel provvedimento il giudice ha riconosciuto anche il risarcimento dei danni alle parti civili costituite, accordando una provvisionale alla mamma di Tatiana Tulissi, Meri Conchione, e ai fratelli, Marco e Marzia.

