Verso le elezioni, in 15 comuni della Carnia c'è solo un candidato. La sfida è contro il quorum

UDINE - Nel territorio compreso tra Carnia, Canal del Ferro, Valcanale e Gemonese sono 31 i candidati a sindaco per la tornata amministrativa dell'8 e 9 giugno. In quindici occasioni (nei Comuni di Amaro, Ampezzo, Cassacco, Cercivento, Chiusaforte, Forni Avoltri, Forni di Sotto, Malborghetto-Valbruna, Prato Carnico, Ravascletto, Raveo, Resia, Sappada, Socchieve e Trasaghis) è stata presentata una sola lista e quindi l'unico "sfidante" sarà il quorum.

Chi tenta la rielezione

Sono ben ventidue invece, e quindi quasi il 70%, (Ampezzo, Artegna Cassacco, Cavazzo Carnico, Chiusaforte, Enemonzo, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Magnano in Riviera, Malborghetto-Valbruna, Pontebba, Prato Carnico, Ravascletto, Raveo, Resia, Rigolato, Socchieve, Trasaghis, Venzone, Verzegnis, Villa Santina e Zuglio) i primi cittadini che hanno deciso di ricandidarsi per tentare la rielezione. Tra le curiosità il dato record di Fabio D'Andrea, sindaco uscente di Rigolato, alla ricerca del sesto mandato.

L'elenco dei candidati sindaco

Questo l'elenco completo dei candidati sindaci: Amaro: Cristiana Mainardis (Int di Damâr vuê e doman); Ampezzo: Michele Benedetti (Nuova Ampezzo); Artegna: Alessandro Marangoni (Artigne in comùn), Aldo Daici (Per Artegna Con il Cuore e la Mente); Attimis: Maurizio Malduca (Per Attimis), Valentina Piccinno (Attimis che Amo); Cassacco: Ornella Baiutti (Insieme per Cassacco); Cavazzo Carnico: Gianni Borghi (Impegno e continuità per Cavazzo), Tiziana D'Agaro (Insieme Cavazzo Cesclans mena Somplago); Cercivento: Enrico Della Pietra (Ieri e oggi pensando al domani); Chiusaforte: Fabrizio Fuccaro (Impegno comune Fuccaro sindaco, passione e sviluppo in comune Fuccaro sindaco); Enemonzo: Mario Piovesan (La tradizione guardando al futuro), Franco Menegon (Uniti per la comunità); Forni Avoltri: Fulvio Sluga (Uniti per crescere e per vivere qui); Forni di Sopra: Igino Coradazzi detto Gino Bianchi (Forni futura, Forni da vivere), Marco Lenna (Attiva Forni di Sopra, sopra tutto Forni di Sopra, Lega-Salvini premier); Forni di Sotto: Claudio Coradazzi (Forni di Sotto in movimento); Lusevera: Mauro Pinosa (Alta Val Torre, Pinosa sindaco), Igor Cerno (Alta Val Torre attiva, dinamica, verde); Magnano in Riviera: Carlo Michelizza (Futuro in Riviera), Lucio Londero (Par il pais), Roberta Moro (Insieme per la comunità, progetto comune Roberta Moro sindaco); Malborghetto-Valbruna: Boris Preschern (Un comune per tutti); Moggio Udinese: Annalisa Di Lenardo (Îr vuê e doman par mueç), Martina Gallizia (Lista civica insieme per Moggio); Osoppo: Viviana Londero (Cumò par doman - Ora per domani, Osoppo insieme), Lorenzo Tiepolo (Osoppo nel cuore); Paluzza: Luca Scrignaro (Futuro ambiente comunità), Andrea Boz (Per Paluzza e la Val But), Luca Boschetti (Con il cuore in comune); Pontebba: Ivan Buzzi (Lista civica insieme per Pontebba), Sergio Buzzi (Rilanciamo Pontebba); Prato Carnico: Erica Gonano (Uniti nel tempo); Ravascletto: Ermes Antonio De Crignis (Assieme); Raveo: Daniele Ariis (Intesa comune per Raveo - Esemon); Resia: Anna Micelli (Vota Resia); Rigolato: Fabio d'Andrea (InComune per Rigolato, Impegno per unire Rigolato), Amedeo Puschiasis (Nuo pal comun di Rigulât); Sappada: Alessandro De Zordo (Insieme per Sappada - Plodn); Socchieve: Coriglio Zanier (Con la gente per la gente); Trasaghis: Stefania Pisu (Siamo Trasaghis); Venzone: Mauro Valent (insieme per Venzone), Amedeo Pascolo (Progetto Venzone); Verzegnis: Franco Sulli (Verzegnis nuovi sentieri), Andrea Paschini (Progetto Verzegnis 2.0 - passione comune); Villa Santina: Loredana Mazzolini (Comunità e partecipazione), Domenico Giatti (Villa Santina e Invillino in comune); Zuglio: Domenico Romano (Insieme per zuglio), Battista Molinari (Zuglio 2024).