UDINE - Si è chiusa con unala lunga requisitoria del pubblico ministero Marco Panzeri nel processo che si sta celebrando nei confronti di, unico imputato con l'accusa di omicidio dell'allora compagna,La richiesta è stata pronunciata dopo quasi 8 ore di udienza nel corso delle quali l'accusa ha illustrato la propria ricostruzione dei fatti, avvalendosi anche di una serie di slide proiettate in aula. In aula sono stati fatti ascoltare anche alcuni passaggi di una delle deposizioni rese da una vicina di casa che avrebbe sentito gli spari e le due telefonate fatte da Calligaris al 118. Il processo riprenderà la settimana prossima con la discussione dell'avvocato Laura Luzzato Guerrini, costituita parte civile per conto dei familiari di Tatiana. La mamma, il fratello e la sorella della vittima erano in aula. Altre due udienze sono state fissate in calendario per le difese di Calligaris.