Porto Nogaro. Pesce mal conservato: ​348 chili sequestrati, saranno tutti distrutti

UDINE - Un totale di 348 chili di prodotto ittico, conservati in modo non conforme alla normativa di settore, sono stati sequestrati dalla Guardia costiera di Porto Nogaro durante una serie di controlli. In relazione a queste violazioni, sono state comminate sanzioni amministrative per un totale di 2mila euro.

La natura della violazione riscontrata riguarda principalmente l'inadeguata conservazione degli alimenti, risultante dalla mancata osservanza delle procedure stabilite nel manuale di autocontrollo del sistema Haccp. Il prodotto ittico sequestrato verrà ritirato dal commercio e destinato alla distruzione.