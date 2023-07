LIGNANO (UDINE) - Controlli a tappeto della Polizia di Stato sulle strade e pattuglie della Polizia locale intensificate. Lignano mostra i muscoli per prevenire i problemi per la sicurezza.

Intenso lavoro di controllo da parte della polizia di Stato nella notte tra venerdì e sabato a Lignano Sabbiadoro e lungo la strada regionale 354 per prevenire e reprimere in particolare condotte di guida in stato di ebrezza e di alterazione dovuta ad alcol e stupefacenti. Sottoposti a controllo ben 113 veicoli e altrettanti conducenti dei quali quattro sono risultati positivi alla prova etilometrica. Mentre per tutti è scattato il ritiro della patente, due dei soggetti in questione sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura presso il Tribunale di Udine in quanto positivi con tassi alcolemici ben superiori ai limiti previsti mentre alle altre due persone è stata inflitta una pesante sanzione pecuniaria. In totale sono stati 56 i punti patente decurtati.

Per salvaguardare la sicurezza degli utenti della strada, la Polizia predisporrà durante i fine settimana estivi ulteriori controlli nella località balneare. Sono stati sottoposti a controlli con "drogometro" due conducenti, poi risultati negativi alla presenza di sostanze stupefacenti nel liquido salivare.

INCIDENTE

Tra i conducenti oggetto di accertamento anche un soggetto che alle prime luci del mattino ha provocato un incidente stradale, scontrandosi con un'altra auto, incidente in cui sono rimaste ferite seppur non gravemente - sei persone di giovane età. Il bilancio arriva dallo scontro tra una Fiat Bravo e una Renault Clio: in quest'ultima c'era una donna alla guida mentre nella macchina di marca italiana 4 ragazzi di Udine, di età compresa tra i 20 e i 25 anni, di cui due lavoratori stagionali. Il fatto è successo all'alba in via delle Terme. Gli operatori della Centrale Sores hanno inviato sul posto due ambulanze che hanno trasportato le cinque persone rimaste ferite al Punto di primo intervento di Lignano per tutte le cure del caso. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e il carro stradale del soccorso Costantin, che ha provveduto a liberare i mezzi dalla strada. Alla verifica con etilometro sono stati riscontrati valori molto elevati, per cui anche in questo caso è scattato immediatamente il ritiro della patente e il sequestro del veicolo oltre alla contestazione di due sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada.

POLIZIA LOCALE

Proprio nell'ottica di garantire un'adeguata sicurezza ai cittadini residenti e agli ospiti, l'Amministrazione comunale di Lignano Sabbiadoro tra l'altro ha intensificato i controlli annunciando l'avvio di un nuovo servizio notturno a partire da ieri 15 luglio e fino al 2 settembre da parte del locale Comando della Polizia Locale. Due le pattuglie per un totale di quattro agenti che saranno in servizio dalle 21 del sabato alle 3 della mattina successiva. Ad annunciarlo in una nota congiunta il sindaco, Laura Giorgi e l'assessore alla Polizia Locale, Liliana Portello, parlando di un servizio integrativo che mira a prevenire comportamenti scorretti alla guida e abusi di sostanze alcoliche o stupefacenti.

L'implementazione dei controlli nelle strade e nelle piazze della città per garantire, unitamente alle altre forze dell'ordine operanti sul territorio comunale, adeguati standard di sicurezza, è stato deliberato giovedì dalla Giunta comunale. «Il progetto avviato da questo fine settimana, grazie alla disponibilità dimostrata dagli agenti del Comando locale aggiungono Giorgi e Portello - è finalizzato a promuovere un effettivo e significativo potenziamento delle attività di controllo e di accertamento. Senza dimenticare che proprio nelle ore notturne, soprattutto il sabato sulla domenica, le problematiche legate al disturbo della quiete e ai comportamenti scorretti alla guida, nonché gli atti vandalici compiuti verso il bene comune o di proprietà privata, subiscono un incremento».