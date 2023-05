Ubriaca alla guida dell'auto con tre bambini a bordo: fermata dai vigili

VIGONZA - Si era messa alla guida dell'auto con un tasso alcolemico superiore ad 1 g/l, in macchina con lei c'erano anche tre bambini.

La donna è stata fermata dagli agenti della polizia locale di Vigonza durante i controlli serali disposti dal Comando della polizia locale e partiti all'inizio di maggio. Negli ultimi due fine settimana le pattuglie hanno eseguito 42 controlli di veicoli lungo le vie Venezia e Regia, a Busa, sulla direttrice della Riviera del Brenta, e via Padova, la strada che collega Vigonza con il capoluogo patavino. Il bilancio è di 12 multe per eccesso di velocità e due fermi di autoveicoli per irregolarità sull'immatricolazione.



I DATI

Il dato più eclatante riguarda la multa per guida in stato di ebbrezza di una donna, vista dagli agenti mentre procedeva alla guida in modo incerto. Alla fine l'alcoltest ha confermato i loro sospetti: aveva un livello alcolemico di due volte superiore ai limiti consentiti per la guida. «La presenza della polizia locale di sera serve anche a scoraggiare chi non rispetta il codice della strada, mettendo in pericolo la vita degli altri oltre che la propria ha commentato l'assessore alla sicurezza Marco Polato - Tra tutte le sanzioni elevate, quella più grave, e che personalmente mi preoccupa, riguarda la donna sorpresa alla guida con a bordo tre bambini, tutti minori. Un comportamento sconsiderato che avrebbe potuto avere conseguenze anche gravi. Ringrazio gli agenti che continueranno nell'impegno a tutela della sicurezza, un'attività che va ben oltre l'accertamento delle infrazioni stradali e dei numerosi altri atti, ma che costituisce un vero e proprio servizio di tutela e di risposta alle necessità dei cittadini».



IL SERVIZIO

Nel corso dei servizi serali sono stati controllati anche alcuni pubblici esercizi riscontrando un paio di violazioni. «I controlli proseguiranno in tutti i fine settimana dei mesi estivi ha aggiunto il sindaco Gianmaria Boscaro - Questi servizi sono improntati a garantire una maggiore sicurezza sul territorio, sia per quanto riguarda la prevenzione dei reati e in particolare dei furti, sia per quanto riguarda la sicurezza stradale e quindi il rispetto del codice della strada».