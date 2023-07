Festone per la maturità in baia, patente ritirata all'uscita: era ubriaca tre volte il limite

TRIESTE - Festa strepitosa per il diploma di maturità fresco fresco con brindisi nei locali della baia di Sistiana e all'alba saluta la patente. Infatti, al controllo dei Carabinieri di Duino una neopatentata triestina ha fatto registrare all'etilometro tre volte il consentito. Patente ritirata e auto sequestrata. Stesso attestato per una 43enne triestina che al controllo della Radiomobile di Aurisina ha fatto registrare dei valori all'alcoltest quasi 4 volte il consentito. Anche per lei è scattata la denuncia e il ritiro della patente.

