Esce dalla discoteca ubriaca, guida a zig-zag e aggredisce i carabinieri: scatta denuncia e divieto a frequentare locali

CALDOGNO - Nella nottata tra sabato e domenica 6 maggio i carabinieri della radiomobile di Thiene, mentre si trovavano nei pressi della discoteca Nord Est di Caldogno, nell’ambito delle attività di controllo del territorio e monitoraggio dei locali pubblici, notavano una donna alla guida di un’utilitaria, che zigzagava tra le auto parcheggiate rischiando di centrarle.

Dal comportamento e dal modo di parlare, i militari dell’Arma hanno capito subito che aveva bevuto troppo. Ma non hanno fatto in tempo a identificarla che la 40enne, di Isola Vicentina, rifiutandosi di sottoporsi agli accertamenti con l’etilometro, ha perso il controllo dimostrandosi ostile ed oltraggiosa nei confronti dei miliari al punto che è stato necessario l’intervento di un’altra pattuglia di rinforzo.

Al termine la donna è stata denunciata alla procura della repubblica berica per rifiuto alla sottoposizione di esame alcoltest e oltraggio a pubblico ufficiale mentre il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo che prevede anche la confisca. I carabinieri hanno avanzato alla Questura di Vicenza la proposta per la misura di prevenzione che prevede il divieto di accesso e lo stazionamento, per due anni, nelle pertinenze di alcuni locali pubblici da lei frequentati, tra cui la stessa discoteca di Caldogno. Il provvedimento del Questore le è stato notificato il 15 maggio dai carabinieri di Malo, competenti per territorio.