Si mette alla guida, ma era ubriaco due volte il limite: 27enne torna a casa a piedi

TRIESTE - Non è andato esattamente come previsto il festeggiamento nella Baia di Sistiana per aver vinto il trofeo di tennis.

Un giovane di 27 anni, si è fatto prendere la mano con qualche brindisi di troppo e al controllo di fine serata da parte dei Carabinieri di Duino e della Radiomobile di Aurisina è stato pizzicato alla guida della sua auto con un tasso due volte il consentito. Così al 27enne della provincia di Pordenone è stata ritirata la patente ed è dovuto ritornare a casa a piedi.

Nel corso della nottata gli equipaggi dei Carabinieri di Duino e della Radiomobile di Aurisina hanno ritirato la patente anche a un triestino di origini turche trovato anche lui positivo all'alcoltest.

Il servizio svolto dalle pattuglie dei Carabinieri di Duino e della Radiomobile di Aurisina ha permesso di controllare circa 50 persone e una trentina di veicoli di rientro dopo una nottata in Baia a Sistiana.