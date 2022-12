Castions. Incidente frontale all'incrocio per Morsano di Strada, quattro persone ferite

CASTIONS - Quattro persone sono rimaste ferite questa mattina, 18 dicembre, per un incidente stradale frontale accaduto lungo la "Napoleonica" nel territorio del comune di Castions di Strada all'altezza dell'incrocio per Morsano di Strada. Per cause è in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Latisana, allertati dagli infermieri della sala operativa della Sores, due vetture si sono scontrate frontalmente.

I soccorsi

Dopo una chiamata al Nue112, gli infermieri della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria (Sores) del Friuli Venezia Giulia hanno inviato immediatamente sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da San Giorgio di Nogaro ed è decollato l'elisoccorso. Giunte sul posto, le equipes sanitarie hanno preso in carico quattro persone rimaste coinvolte nell'incidente: tre sono state trasportate con ferite non gravi all'ospedale di Palmanova, con l'ambulanza. Una quarta persona, una donna, è stata trasportata in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine con ferite più severe. Le cause dell'incidente sono in corso di accertamento. Gli infermieri della Sores hanno allertato tempestivamente anche i Vigili del fuoco per quanto di competenza.