Morto dopo più di un mese di agonia. Addio a Giovanni, investito mentre andava al mercato

VIDOR (TREVISO) - E' morto dopo più di un mese di agonia all'ospedale San Valentino di Montebelluna, Giovanni Miotto. L'alpino pensionato di 80 anni che lo scorso 9 novembre era stato investito mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali per andare al mercato di Vidor in via Marconi. Non ce l'ha fatta. Troppo importanti le ferite che aveva riportato dopo essere stato investito da un'auto guidata da una donna. Molto conosciuto, Miotto abitava in località Bosco. Lascia la moglie Matilde, le figlie Edelina ed Eleonora. L'ultimo saluto domani, lunedì 19 dicembre, nella chiesa arcipretale di Vidor alle 15.