Incidente a San Zenone. Ciclista di 53 anni di Marostica travolta da un'auto, è gravissima

SAN ZENONE DEGLI EZZELINI (TREVISO) - Travolta da un'auto mentre era in bicicletta: donna di 53 anni in condizioni gravissime. L'incidente è successo stamattina, 18 dicembre, a San Zenone degli Ezzelini. Una 53enne di Marostica (Vicenza) - B. C. le sue iniziali - stava pedalando lungo via Fontanazzi quando all'improvviso è stata investita da una vettura, all'altezza del civico 9. Sbalzata di sella, le sue condizioni sono parse subito critiche. L'automobilista si è fermato a prestare soccorso. La chiamata al Suem è stata immediata. Sul posto, in pochi minuti sono arrivate ambulanza, automedica e anche l'elisoccorso. La ferita è stata intubata sul posto e trasportata in elicottero all'ospedale Ca' Foncello di Treviso, dove è tuttora ricoverata, in prognosi riservata. Dei rilievi si sono occupati gli agenti della polizia stradale, impegnati ora a ricostruire l'esatta dinamica e le cause dell'ennesimo incidente avvenuto sulle strade della Marca.