Auto si schianta contro il palo dell'illuminazione: due feriti Foto

PADOVA - Alle 22:30, di sabato, i vigili del fuoco sono intervenuti all’incrocio tra via Salboro e Via Ponchio a Padova per un’auto finita contro un palo dell’illuminazione pubblica, dopo la perdita di controllo del conducente, che viaggiava insieme ad altre 4 persone: due feriti.

I pompieri, accorsi con il personale di prima partenza, hanno messo in sicurezza il palo e l’auto, mentre le 5 persone sono state assistite dal personale sanitario del 118. Necessario il trasferimento di due persone in pronto soccorso per ulteriori accertamenti. Sul posto la polizia locale e i tecnici dell’illuminazione pubblica. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate poco prima della mezzanotte.