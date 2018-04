Schianto frontale sulla â€‹Pontebbana: sette feriti gravi, tra cui tre sorelline

di Paola Treppo

RESIUTTA e MOGGIO (Udine) - Tremendosulla Pontebbana adove si sono scontrate frontalmente due auto e sono rimaste; lo scontro è avvenuto tra il distributore Esso e una officina, lungo un tratto rettilineo.Lo schianto si è verificato poco prima delle 13 di oggi, domenica 8 aprile. Tre dei 7 feriti sono bambine,di 13, 8 e 6 anni di età che viaggiavano con mamma e papà a bordo di una Dacia Logan in direzione Tarvisio. La famiglia è di​Sull'altra auto coinvolta, una Toyota Yaris, che viaggiava in direzione sud, c’erano il conducente, 20 anni, di, e la fidanzata di 19 anni, di. Tutti sono stati estratti da due squadre dei vigili del fuoco del Distaccamento di Tolmezzo.I conducenti delle due auto sono stati portati all’ospedale di San Daniele, la moglie del conducente della Dacia al nosocomio di Tolmezzo; la bimba più grande è stata elitrasportata all’ospedale Burlo di Trieste in elicottero, la media a Tolmezzo e la più piccola a Udine. Sono tutti in​Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le ambulanze di Chiusaforte, Gemona, Tolmezzo e Paluzza, una automedica da Udine e l'elicottero decollato da Campoformido. Le cause dello schianto sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri delle stazioni di Moggio Udinese e di Pontebba, della Compagnia di Tarvisio. Le auto sono state poste sotto; la statale è stata temporaneamente chiusa al traffico.