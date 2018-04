Tamponamento tra due auto lungo la A28: feriti i conducenti

di Paola Treppo

PORTOGRUARO (Venezia) -tra due autovetture lungo laA28 in prossimità dell'innesto con la A4 in carreggiata sud, a circa 500 metri di distanza dal casello die due persone sono rimaste. È successo poco prima delle 15 di oggi, domenica 8 aprile.Per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale di Pordenone, intervenuta sul posto per rilievi e viabilità, le due vetture sono rimaste coinvolte in un incidente stradale.Sul luogo dello scontro, che non ha richiesto la, sono giunti i vigili del fuoco del Distaccamento di San Vito al Tagliamento che hanno messo in sicurezza le auto incidentate.I conducenti delle due vetture sono rimasti feriti, per fortuna in maniera non grave, e sono stati trasportati in ospedale con l'ambulanza. Le operazioni disono state coordinate dal Coa di Udine.