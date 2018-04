di Paola Treppo

ARTEGNA e MAGNANO (Udine) - Gravefrontale sulla statale 13ade due persone sono rimastenell'impatto,negli abitacoli e liberate dai vigili del fuoco intervenuti sul posto insieme ai carabinieri.Lo scontro si è verificato intorno poco prima d mezzanotte all'altezza della discoteca La Grotta. Le auto coinvolte nell'incidente, che ha causato rallentamenti e disagi al traffico, sono una Peugeot 407 Sw e una Suzuki Grand Vitara; questa ultima auto è finita gomme all'aria e il conducente, un uomo didi 58 anni, è rimasto incastrato.Ferita anche la persona che era al volante della Peugeot 407 Sw; si tratta in questo caso di un uomo di 65 anni residente a. Entrambi sono statidal personale medico di una ambulanza che li ha stabilizzati sul posto e quindi li ha trasportati in ospedale. Le loro condizioni sono serie ma i due uomini non sarebbero comunque in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Gemona del Friuli per rilievi, accertamenti e viabilità.