Perde il controllo della moto Bmw e rovina sulla strada: elitrasportato

di Paola Treppo

UDINE e FAEDIS - Perde il controllo dellaBmw a Campeglio, a, rovina sull'asfalto e si ferisceun uomo didi 51 anni, S.V. le sue iniziali. Ilstava percorrendo la regionale 356 quando, all'altezza del cimitero, ha perso il controllo della due ruote ed è caduto rovinosamente sulla carreggiata, senza coinvolgere altri mezzi in transito.Nell'impatto ha riportato diverseed è stato soccorso dalla equipe medica di una ambulanza e dell'elicottero. Stabilizzato sul posto, è stato trasportato in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine dove è stato accolto per tutte le cure del caso. Ha riportato diverse lesioni ma non sarebbe in pericolo di vita. L'incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri, sabato 7 aprile, poco dopo le 17, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della stazione di Faedis.