Ronchi dei Legionari. Si scontrano una moto e una bicicletta, ferito il ciclista

RONCHI DEI LEGIONARI (GORIZIA) - Un uomo di 60 anni è stato soccorso questa mattina, giovedì 21 settembre, intorno alle 7 dal personale medico infermieristico per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente stradale che si è verificato nel territorio comunale di Ronchi dei Legionari, in via Giovanni Battista. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, si sono scontrati una moto e una bicicletta.

L'uomo ferito stava pedalando in sella alla bici. Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, sul posto è stato inviato l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Monfalcone, l'automedica proveniente da Gradisca d'Isonzo e l'elisoccorso. Hanno attivato le forze dell'ordine. Il personale medico infermieristico ha preso in carico l'uomo che è stato trasportato in codice giallo, in volo, all'ospedale di Cattinara (Trieste).