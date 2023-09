Perde il controllo dell'auto e ne danneggia altre parcheggiate, quattro feriti: uno è grave

TRIESTE - Quattro persone sono state soccorse dal personale medico infermieristico per le ferite che hanno riportato a seguito di un incidente stradale che si è verificato poco prima delle 7 di oggi, domenica 17 settembre, a Trieste, lungo viale Miramare, altezza indicativa "Mula de Trieste".

Cosa è successo

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, la persona alla guida di un'auto ha perso il controllo del mezzo, finendo contro alcune auto in sosta.

Dinamica comunque al vaglio. Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, sul posto è stato inviato l'equipaggio di tre ambulanze e quello di un'automedica. Attivate anche le forze dell'ordine e i vigili del fuoco. Il personale medico infermieristico ha preso in carico quattro persone che sono rimaste coinvolte nell'incidente e che sono rimaste ferite: tre sono state trasportate all'ospedale di Cattinara di Trieste in codice giallo, una è stata trasportata all'ospedale di Cattinara in codice rosso, priva di sensi, con l'ambulanza con l'equipe dell'automedica a bordo.