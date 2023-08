Scontro auto - Tir, il carico del mezzo pesante finisce in strada. Chiuso il tratto Lisert - Duino

TRIESTE - Incidente intorno alle 14.00 nel tratto autostradale tra Trieste Lisert e Duino, in direzione Trieste, dove si sono scontrate un'auto e un mezzo pesante. Nello scontro entrambi i mezzi sono finiti contro la barriera laterale.

L'incidente

Il carico dell'autoarticolato (una macchina operatrice per lavori ferroviari) si è rovesciato a terra, occupando l'intera carreggiata. Si registrano due chilometri di coda, per tal motivo è stata istituita l'uscita obbligatoria a Monfalcone Est. Il conducente del mezzo pesante risulta ferito in maniera più seria ed è stato trasportato in ospedale a Trieste. Altre due persone coinvolte hanno riportato ferite più lievi.