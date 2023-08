Paura a Grado, 60enne cade dalla bicicletta e sbatte la testa a terra. È grave

GRADO - Paura in strada, 60enne cade dalla bicicletta e sbatte la testa a terra. È grave. Un uomo di circa 60 anni è stato soccorso dal personale medico infermieristico nel primo pomeriggio di oggi, martedì 29 agosto, per le ferite riportate a seguito di una caduta autonoma da una bicicletta. L'incidente si è verificato nel territorio del comune di Grado. L'uomo ha riportato un trauma alla testa. Le cause sono in corso di aggiornamento da parte delle forze dell'ordine.